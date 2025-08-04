Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Ахмата» высказался о поражении от махачкалинского «Динамо»

Главный тренер «Ахмата» высказался о поражении от махачкалинского «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Александр Сторожук прокомментировал поражение от махачкалинского «Динамо» (0:1) в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Агаларов – 1'    

«Эмоции от игры негативные. Ехали совсем за иным результатом. Поздравляю «Динамо» с победой. В пропущенных нами голах ярко прослеживаются систематические ошибки при игре в обороне. Сложно объяснить и сегодняшний мяч. Нам становится легче пропустить гол и затем прикладывать усилия, чтобы отыграться. Это не та психология, которую мы хотим прививать», — приводит слова Сторожука пресс-служба клуба.

По итогам этого матча «Динамо» под руководством Хасанби Биджиева заработало четыре очка и располагается на девятом месте в турнирной таблице. Грозненская команда, которую возглавляет Александр Сторожук, не набрала очков и идёт 13-й.

Материалы по теме
Самый быстрый гол сезона в РПЛ! Агаларов решил исход дерби уже на 33-й секунде
Самый быстрый гол сезона в РПЛ! Агаларов решил исход дерби уже на 33-й секунде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android