Главный тренер «Ахмата» высказался о поражении от махачкалинского «Динамо»

Главный тренер «Ахмата» Александр Сторожук прокомментировал поражение от махачкалинского «Динамо» (0:1) в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

«Эмоции от игры негативные. Ехали совсем за иным результатом. Поздравляю «Динамо» с победой. В пропущенных нами голах ярко прослеживаются систематические ошибки при игре в обороне. Сложно объяснить и сегодняшний мяч. Нам становится легче пропустить гол и затем прикладывать усилия, чтобы отыграться. Это не та психология, которую мы хотим прививать», — приводит слова Сторожука пресс-служба клуба.

По итогам этого матча «Динамо» под руководством Хасанби Биджиева заработало четыре очка и располагается на девятом месте в турнирной таблице. Грозненская команда, которую возглавляет Александр Сторожук, не набрала очков и идёт 13-й.