«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном» в Летней серии Премьер-лиги

Завершилась Летняя серия Премьер-лиги матчем «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Встреча прошла в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» и закончилась ничейным результатом «МЮ» со счётом 2:2.

Счёт в матче открыл Бруну Фернандеш на 19-й минуте, реализовав пенальти. На 40-й минуте Илиман Ндиайе забил ответный мяч. После перерыва команды ещё раз обменялись голами: сначала Мэйсон Маунт вывел «МЮ», а затем Эйден Хевен отправил мяч в свои ворота и установил окончательный счёт.

«МЮ» закончил турнир без поражений и набрал семь очков из девяти возможных. «Эвертон» с одним набранным баллом обосновался на последнем месте.

Летняя серия Премьер-лиги – это товарищеский предсезонный турнир, проходящий в США.

По итогам прошлого сезона чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» финишировал на 15-м месте в турнирной таблице, «Эвертон», в свою очередь, занял 12-е место.