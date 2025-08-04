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Манчестер Юнайтед – Эвертон, результат матча 4 августа, счет 2:2, 3-й тур Летней серии Премьер-лиги

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном» в Летней серии Премьер-лиги
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Завершилась Летняя серия Премьер-лиги матчем «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Встреча прошла в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» и закончилась ничейным результатом «МЮ» со счётом 2:2.

Летняя серия Премьер-лиги . 3-й тур
04 августа 2025, понедельник. 00:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 2
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Фернандеш – 19'     1:1 Ндиайе – 40'     2:1 Маунт – 69'     2:2 Хевен – 75'    

Счёт в матче открыл Бруну Фернандеш на 19-й минуте, реализовав пенальти. На 40-й минуте Илиман Ндиайе забил ответный мяч. После перерыва команды ещё раз обменялись голами: сначала Мэйсон Маунт вывел «МЮ», а затем Эйден Хевен отправил мяч в свои ворота и установил окончательный счёт.

«МЮ» закончил турнир без поражений и набрал семь очков из девяти возможных. «Эвертон» с одним набранным баллом обосновался на последнем месте.

Летняя серия Премьер-лиги – это товарищеский предсезонный турнир, проходящий в США.

По итогам прошлого сезона чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» финишировал на 15-м месте в турнирной таблице, «Эвертон», в свою очередь, занял 12-е место.

Календарь Летней серии Премьер-лиги
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