«Спартак» повторил клубный антирекорд по голам в чемпионате России
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«Спартак» повторил клубный антирекорд по забитым голам после трёх туров чемпионата России, сообщает Opta Sport в телеграм-канале.
Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 90+2' 1:1 Дзюба – 90+5'
Удаления: нет / Хлусевич – 45+2'
За три матча нового сезона РПЛ команда забила два гола. Так мало после первых трех туров сезона в чемпионате России красно-белые забивали в сезонах-2011/2012, 2018/2019 и 2021/2022.
В матче третьего тура чемпионата России «Спартак» сыграл вничью с «Акроном» со счётом 1:1. Напомним, в первом туре команда Деяна Станковича обыграла махачкалинское «Динамо» (1:0), а во втором туре разгромно проиграла «Балтике» (0:3).
В следующем туре РПЛ «Спартак» встретится с «Локомотивом». Матч состоится 9 августа.
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