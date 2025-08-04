«Спартак» повторил клубный антирекорд по голам в чемпионате России

«Спартак» повторил клубный антирекорд по забитым голам после трёх туров чемпионата России, сообщает Opta Sport в телеграм-канале.

За три матча нового сезона РПЛ команда забила два гола. Так мало после первых трех туров сезона в чемпионате России красно-белые забивали в сезонах-2011/2012, 2018/2019 и 2021/2022.

В матче третьего тура чемпионата России «Спартак» сыграл вничью с «Акроном» со счётом 1:1. Напомним, в первом туре команда Деяна Станковича обыграла махачкалинское «Динамо» (1:0), а во втором туре разгромно проиграла «Балтике» (0:3).

В следующем туре РПЛ «Спартак» встретится с «Локомотивом». Матч состоится 9 августа.