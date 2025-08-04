«Видите разницу?». Генич – о стоимости игроков «Спартака» на фоне матча с «Акроном»
Поделиться
Российский комментатор и спортивный журналист Константин Генич высказался о стоимости футболистов «Спартака» на фоне матча третьего тура чемпионата России с «Акроном». Матч завершилась со счётом 1:1.
Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 90+2' 1:1 Дзюба – 90+5'
Удаления: нет / Хлусевич – 45+2'
«Сейчас на поле у «Спартака» ребята за 20 млн, за 27, за 15, за 14. Вы видите какую-то разницу?», — написал Генич в своём телеграм-канале.
После первых трёх туров «Спартак» одержал одну победу, один раз сыграл вничью и потерпел одно поражение. Команда Деяна Станковича занимает 11-е место в турнирной таблице, записав в свой актив четыре очка. «Акрон», в свою очередь, находится на пятом месте, набрав пять очков.
В следующем туре РПЛ «Спартак» встретится с «Локомотивом». Матч состоится 9 августа.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 августа 2025
-
03:02
-
02:56
-
02:35
-
02:33
-
02:19
-
02:18
-
01:59
-
01:51
-
01:39
-
01:23
-
00:56
-
00:51
-
00:39
-
00:31
-
00:27
-
00:24
-
00:06
-
00:03
- 3 августа 2025
-
23:55
-
23:48
-
23:37
-
23:35
-
23:25
-
23:20
-
23:15
-
23:10
-
23:04
-
22:58
-
22:51
-
22:42
-
22:33
-
22:32
-
22:31
-
22:23
-
22:12