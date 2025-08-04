«Видите разницу?». Генич – о стоимости игроков «Спартака» на фоне матча с «Акроном»

Российский комментатор и спортивный журналист Константин Генич высказался о стоимости футболистов «Спартака» на фоне матча третьего тура чемпионата России с «Акроном». Матч завершилась со счётом 1:1.

«Сейчас на поле у «Спартака» ребята за 20 млн, за 27, за 15, за 14. Вы видите какую-то разницу?», — написал Генич в своём телеграм-канале.

После первых трёх туров «Спартак» одержал одну победу, один раз сыграл вничью и потерпел одно поражение. Команда Деяна Станковича занимает 11-е место в турнирной таблице, записав в свой актив четыре очка. «Акрон», в свою очередь, находится на пятом месте, набрав пять очков.

В следующем туре РПЛ «Спартак» встретится с «Локомотивом». Матч состоится 9 августа.