Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «МЮ» Рубен Аморим: искренне верю, что проведу сезон лучше

Тренер «МЮ» Рубен Аморим: искренне верю, что проведу сезон лучше
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал о себе и предстоящем сезоне.

«Сейчас я чувствую больше энтузиазма, многому научился, разным мелочам. Искренне верю, что проведу сезон лучше», — сказал Аморим в интервью Sky Sports.

По итогам прошлого сезона чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 42 очка и финишировал на 15-м месте в турнирной таблице. В Лиге Европы подопечные Аморима дошли до финала, где уступили «Тоттенхэму» со счётом 0:1. В первом туре нового сезона АПЛ команда встретится с «Арсеналом» 17 августа. Встреча пройдёт в Манчестере, на стадионе «Олд Траффорд» в 18:30 мск.

Материалы по теме
Тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим: впереди светлые дни
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android