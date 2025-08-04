Тренер «МЮ» Рубен Аморим: искренне верю, что проведу сезон лучше

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал о себе и предстоящем сезоне.

«Сейчас я чувствую больше энтузиазма, многому научился, разным мелочам. Искренне верю, что проведу сезон лучше», — сказал Аморим в интервью Sky Sports.

По итогам прошлого сезона чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 42 очка и финишировал на 15-м месте в турнирной таблице. В Лиге Европы подопечные Аморима дошли до финала, где уступили «Тоттенхэму» со счётом 0:1. В первом туре нового сезона АПЛ команда встретится с «Арсеналом» 17 августа. Встреча пройдёт в Манчестере, на стадионе «Олд Траффорд» в 18:30 мск.