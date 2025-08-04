Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рейниер бесплатно перейдет из мадридского «Реала» в «Атлетико Минейро» — Globo Esporte

Рейниер бесплатно перейдет из мадридского «Реала» в «Атлетико Минейро» — Globo Esporte
Аудио-версия:
Комментарии

23-летний полузащитник «Реала» Рейниер спустя пять лет покидает испанский клуб и возвращается на родину — в бразильский «Атлетико Минейро». Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации источника, мадридцы отпускают игрока бесплатно, но сохраняют за собой 50% от будущей суммы трансфера. С новым клубом футболист подпишет контракт на 4,5 года. Официальное объявление о переходе ожидается в ближайшее время.

Рейниер перебрался в «Реал» из «Фламенго» в январе 2020 года за сумму около € 30 млн. Однако за пять лет так и не смог закрепиться в первой команде, не сыграв ни одного матча за основу.

За это время полузащитник четыре раза уходил в аренду — в дортмундскую «Боруссию», «Жирону», «Фрозиноне» и «Гранаду». По данным Transfermarkt, нынешняя рыночная стоимость Рейниера составляет € 1,5 млн.

Материалы по теме
«Реал» намерен избавиться от хавбека Рейниера — AS
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android