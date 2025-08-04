Рейниер бесплатно перейдет из мадридского «Реала» в «Атлетико Минейро» — Globo Esporte

23-летний полузащитник «Реала» Рейниер спустя пять лет покидает испанский клуб и возвращается на родину — в бразильский «Атлетико Минейро». Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации источника, мадридцы отпускают игрока бесплатно, но сохраняют за собой 50% от будущей суммы трансфера. С новым клубом футболист подпишет контракт на 4,5 года. Официальное объявление о переходе ожидается в ближайшее время.

Рейниер перебрался в «Реал» из «Фламенго» в январе 2020 года за сумму около € 30 млн. Однако за пять лет так и не смог закрепиться в первой команде, не сыграв ни одного матча за основу.

За это время полузащитник четыре раза уходил в аренду — в дортмундскую «Боруссию», «Жирону», «Фрозиноне» и «Гранаду». По данным Transfermarkt, нынешняя рыночная стоимость Рейниера составляет € 1,5 млн.