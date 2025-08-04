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Семак высказался о штатных пенальтистах «Зенита» после матча с ЦСКА

Семак высказался о штатных пенальтистах «Зенита» после матча с ЦСКА
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, кто в клубе является штатным пенальтистом. Напомним, в матче третьего тура РПЛ «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА со счётом 1:1. Единственный гол за клуб из Санкт-Петербурга забил Александр Соболев, который реализовал пенальти.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Алеррандро – 33'     1:1 Соболев – 76'    

— Сергей Богданович, в продолжение вопроса по Соболеву. Как определялось в моменте, что называется, кто будет бить пенальти? Были ли какие-то еще варианты, или Саша на тот момент был единственным? И по нему же вопрос: надеетесь ли вы, что эта игра — это перелом, который он внес сегодня в матч, станет отправной точкой для перелома всей его карьеры в «Зените»?
— Мы только будем за, если он будет больше забивать и чаще играть. Хотя и концовку прошлого чемпионата он очень хорошо провел, на хорошем уровне, сегодняшний матч провел хорошо. Моменты были, посмотрим. Хорошо, что, выходя на замену, он показывал хорошую игру по качеству. Только еще бы реализовал моментик (улыбается). А по пенальти — у нас есть группа игроков, которые являются пенальтистами. С того состава, кто выходил, больше Андрей Мостовой у нас штатный пенальтист. В группе игроков, которые были на тот момент, у нас Саша Соболев, который бьет пенальти. Я думаю, это логично, что именно он его пробил, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

На данный момент «Зенит» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив пять очков. ЦСКА, в свою очередь, находится на седьмом месте, также набрав пять очков.
В следующем туре «Зенит» встретится с «Ахматом», а ЦСКА сыграет с «Рубином».

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