«Он пишет мне, шлёт гифки». Аморим — об общении с владельцем «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал о своём общении с владельцем клуба Джимом Рэтклиффом.

«Мы общаемся по телефону, он пишет мне, шлёт гифки – такие у нас отношения. С Джимом легко иметь дело. легко в том смысле, что, если ты разбираешься в вопросе, можешь объяснить любое решение – он поймёт. Но если попробуешь пороть чушь заумными словами – сразу поставит на место. Так что мне с ним просто. Я высказываюсь с уважением, как и со всеми, я знаю, что он владелец клуба, знаю своё место. Но если мне есть что сказать – говорю прямо, без лишнего. Не хожу вокруг да около. Думаю, он это ценит», — сказал Аморим в интервью Sky Sports.

Напомним, по итогам прошлого сезона чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 42 очка и финишировал на 15-м месте в турнирной таблице.