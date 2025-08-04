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Макглинн: с Месси вы играете в меньшинстве, когда у твоей команды нет мяча

Макглинн: с Месси вы играете в меньшинстве, когда у твоей команды нет мяча
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Тренер «Фалкирка» Джон Макглинн объяснил, почему «ПСЖ» удалось выиграть Лигу чемпионов после того, как команду покинули Лионель Месси и Килиан Мбаппе.

«Мне кажется, тренер стал лучше контролировать команду. Думаю, управлять Месси — задача не из лёгких, ведь он, возможно, лучший игрок в мире. Хотя для кого-то лучшим может быть Мбаппе. Они оба такие суперзвёзды, что могут рассчитывать исключительно на своё индивидуальное мастерство.

Но сейчас у тренера есть команда, которая работает как единое целое, у него больше контроля над игроками. Они моложе, больше готовы слушать и воспринимать указания, а не просто думать: «Дайте мне мяч, и я забью», а такое ведь случается. Месси, например, невероятен. Но если у твоей команды нет мяча, по сути, вы играете в меньшинстве. Уверен, кто-то будет меня критиковать — мол, как можно критиковать Месси? Но я смотрю на это так, что в 2022 и 2023 годах они не смогли выиграть Лигу чемпионов.

А теперь смогли — за счёт организации, самоотдачи, темпа и интенсивности игры. «Интер» просто смели с поля», — приводит слова Макглинна Daily Mail.

В финале Лиги чемпионов сезона 2024/2025 «ПСЖ» разгромил «Интер» со счётом 5:0.

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