Сергей Семак оценил перспективы Лусиано Гонду в новом сезоне

Сергей Семак объяснил, почему нападающий Лусиано Гонду редко появляется в стартовом составе «Зенита».

— У вас большой выбор игроков в группе атаки, и удивляются люди тому, что Лусиано мало шансов даете в стартовом составе. Насколько вы довольны его работой, как он реагирует на то, что мало появляется с первых минут? И согласны ли вы в чем-то с давним высказыванием Олега Ивановича Романцева, что 11 футболистов в команде — это плохо, а 22 — еще хуже?

— По Лусиано… Он работает прекрасно, и в прошлом матче с «Ахматом» он проявил себя великолепно: и отдал, и забил, и помог команде победить. По тому, насколько он будет часто появляться, зависит от его состояния. Мы понимаем, что есть игроки, которые быстрее форму набирают, есть, которые помедленнее. По той предсезонной подготовке, которая у нас была, и по тем матчам, Кассьерра полегче и побыстрее вышел в свою хорошую форму. Лусиано немножко сложнее, он дольше набирает. Поэтому, он будет играть безусловно. А сколько и когда он чаще будет выходить, мы посмотрим. Прошлую игру, эту игру вышел хорошо. Для тренерского штаба хорошо, когда есть конкуренция. А по второй части вопроса, когда 22 игрока, и все хотят играть — это дополнительная головная боль для тренера. Но мы работаем, и я думаю, что все игроки получают игровую практику. Есть Кубок России, есть чемпионат. Конечно, не все не всегда готовы, но это конкуренция, это футбол и профессиональный спорт. В любом случае, те, кто сильнее, те и выходят в стартовом составе, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Лусиано Гонду выступает за «Зенит» с 2024 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2028 года. В 29 матчах прошедшего сезона игрок забил 11 голов и отдал одну результативную передачу.