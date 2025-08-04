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Журавель – об игроках «Акрона» перед пенальти в ворота «Спартака»: ментальная неготовность

Журавель – об игроках «Акрона» перед пенальти в ворота «Спартака»: ментальная неготовность
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Известный футбольный комментатор и журналист Тимур Журавель высказался о поведении игроков «Акрона» перед нереализованным пенальти в матче третьего тура чемпионата России со «Спартаком». На 63-й минуте «Акрон» получил право пробить пенальти, но они некоторое время не могли определить, кто его исполнит. В итоге к мячу подошёл Стефан Лончар и не смог реализовать удар.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 90+2'     1:1 Дзюба – 90+5'    
Удаления: нет / Хлусевич – 45+2'

«Так выглядит ментальная неготовность. Не Лончара персонально, а всей команды. бросились на мяч как в детском мультике. где список пенальтистов от тренера? где Дзюба?», — написал Журавель на личной странице в телеграм-канале.

«Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице, записав в свой актив четыре очка. «Акрон», в свою очередь, находится на пятом месте, набрав пять очков.

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