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«Я не хочу много игроков». Аморим — о комплектации состава «Манчестер Юнайтед»

«Я не хочу много игроков». Аморим — о комплектации состава «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал, почему предпочитает работать с ограниченным числом игроков.

«Я не хочу много игроков. Нужно, чтобы каждый чувствовал себя по-настоящему важным. Если их будет много – возникнет недовольство, да и качество упадёт. Чтобы футболист попал к нам, нужна такая же работа, как с Брайаном [Мбёмо] и Куньей. Надо очень тщательно оценивать их характер и стиль игры», — сказал Аморим в интервью Sky Sports.

В первом туре нового сезона АПЛ «МЮ» сыграет против «Арсенала» на «Олд Траффорд» 17 августа. Начало — в 18:30 мск. По итогам прошлого сезона чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 42 очка и финишировал на 15-м месте в турнирной таблице.

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