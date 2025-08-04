«Я не хочу много игроков». Аморим — о комплектации состава «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал, почему предпочитает работать с ограниченным числом игроков.

«Я не хочу много игроков. Нужно, чтобы каждый чувствовал себя по-настоящему важным. Если их будет много – возникнет недовольство, да и качество упадёт. Чтобы футболист попал к нам, нужна такая же работа, как с Брайаном [Мбёмо] и Куньей. Надо очень тщательно оценивать их характер и стиль игры», — сказал Аморим в интервью Sky Sports.

В первом туре нового сезона АПЛ «МЮ» сыграет против «Арсенала» на «Олд Траффорд» 17 августа. Начало — в 18:30 мск. По итогам прошлого сезона чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 42 очка и финишировал на 15-м месте в турнирной таблице.