Семак рассказал, по каким принципам в «Зените» выбирают футболистов для стартового состава

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как в команде выбирают футболистов для стартового состава.

— Как вы определяете, кто из игроков сильнее? Это какое-то существует тестирование в «Зените»? Есть в тренерском штабе человек, который проводит полный анализ тренировок или это ваша гениальная тренерская интуиция?

— Никакой интуиции нет, и гениальности никакой нет. Мы смотрим за состоянием игроков. Конечно, каждая тренировка анализируется. Много информации и по функциональному состоянию игроков. И, конечно, мы смотрим и понимаем, кому на какой позиции будет лучше сыграть. На то она и есть работа главного тренера, чтобы принимать решение выпускать тех игроков, которые, на его взгляд, являются сильнейшими на данный момент, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

После трёх проведённых матчей РПЛ в активе сине-бело-голубых пять набранных очков. Команда занимает шестое место в турнирной таблице.