Рубен Аморим прокомментировал ситуацию с игроками, которые не хотят оставаться в команде

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал о ситуации с игроками, которых клуб готов отпустить.

«Трансферное окно открыто. Некоторые ясно дают понять, что не хотят здесь оставаться – это нормально. Всё просто: им нужны новые вызовы. Если окно закроется, и они останутся игроками «Манчестер Юнайтед», клуб обязан обеспечить им те же условия», — сказал Аморим в интервью Sky Sports.

По итогам прошлого сезона «Манчестер Юнайтед» занял 15-е место в чемпионате Англии, набрав 42 очка. В первом туре нового сезона АПЛ команда сыграет с «Арсеналом» 17 августа на «Олд Траффорд». Начало — в 18:30 мск.