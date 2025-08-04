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«Язык тела покажет, от кого шла агрессия». Талалаев – о стычке с тренером «Акрона»

«Язык тела покажет, от кого шла агрессия». Талалаев – о стычке с тренером «Акрона»
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о стычке с тренером «Акрона» Заурбеком Тедеевым после матча Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
29 июля 2025, вторник. 18:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
1:0 Беншимол – 7'     1:1 Йенне – 14'     2:1 Беншимол – 90+7'    

«Майку злодея и морально не совсем соответствующего понятиям нашего общества на меня всё равно наденут. Даже в эпизоде после игры с «Акроном». Я прочитал одного из моих бывший друзей-комментаторов, он написал, что мир чуть ли не перевернулся до моего извинения. А там, если внимательно посмотреть, язык тела покажет, от кого шла агрессия, от кого шло просто невосприятие», — сказал Талалаев на пресс-конференции.

Напомним, после матча Тедеев подошёл к тренерской скамейке калининградской команды и пожал руку Талалаеву. Затем специалисты начали обмениваться репликами. Тренер «Балтики» встал со скамейки и приблизился к Тедееву.

После этого Талалаев извинился за эпизод.

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