Гасилин – о форварде «Зенита» Соболеве: в коллективе он лидер

Экс-нападающий «Зенита» и телеэксперт Алексей Гасилин оценил игру нападающего клуба Александра Соболева в матче третьего тура чемпионата России с ЦСКА. В этой встрече Соболев вышел на поле во втором тайме и реализовал пенальти.

«Соболев вышел очень неплохо, много было моментов в штрафной ЦСКА. То, что он взял на себя право пробить пенальти, показывает, что он хорошо себя чувствует, в коллективе он лидер. Это показатель большого спортсмена. Аплодирую Александру, — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Зенит» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив пять очков. ЦСКА, в свою очередь, находится на седьмом месте, также набрав пять очков.