Сергей Семак объяснил, почему «Зенит» не играет на ноль на старте сезона

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал тот факт, что его команда в четырех стартовых матчах сезона не сумела сохранить ворота «сухими».

— Сергей Богданович, «Зениту» снова не удалось сыграть на ноль, как ни в одном из четырех матчей стартовавшего сезона. Тревожит ли вас это? И видите ли вы какой-то потенциал для роста?

— Конечно, потенциал вижу, и действительно, для нас это не является, конечно, причиной новостью то, что мы в каждой игре пропускаем. В прошлом сезоне была одна из лучших оборон, в этом сезоне тоже. Но мы и не забиваем в этом сезоне столько, сколько хотелось бы для побед. Сегодня статику видел по инстату. Мы из 10 голевых моментов один забили, ЦСКА — из трех один. Если бы хотя бы на среднем уровне реализовывали 20-30%, и результат был бы другой. Здесь, конечно, нам хочется играть понадежнее, но нужно и забивать для этого больше. Тем более возможности для этого были. Но пока очень сложно именно с такой реализацией моментов. У нас столько моментов было и с «Ростовом», рекорд тура по xG, и сегодня показатель xG очень большой. Если принимать во внимание то, с какой командой мы играли, которая умеет обороняться, и в этом компоненте она тоже одна из лучших команд. И с тем же «Рубином» сколько во втором тайме моментов, которые были — два-три очень хороших момента, в которых можно было увеличить преимущество. Я думаю, что создаем хорошо, нам нужно найти баланс для того, чтобы действительно меньше пропускать. Хотя и моментов… мы сегодня с линии вратарской два раза били, и не могли забить. А нам забили щекой с линии штрафной. Конечно, это тоже определенного рода удача. По сути, не так плохо мы играем в обороне. Если взять острые моменты, наверное, самый острый и грубая ошибка — когда Круговой выходил под углом один в один, катил набегающему игроку. Это была самая острая атака. В остальном были удары из-за штрафной, которые вряд ли назовешь голевыми моментами. У нас таких моментов было очень много, но это футбол. Где-то одна команда лучше использует те шансы, которые есть, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

В 4-м туре РПЛ подопечные Сергея Семака сыграют на выезде с «Ахматом». Матч пройдёт в субботу, 9 августа.