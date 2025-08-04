Дзюба установил уникальное достижение в чемпионатах России после гола «Спартаку»

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба стал первым игроком в истории чемпионатов России, забившим 1-й гол своей команды в матче на 90-й минуте в составе 4-х команд, сообщается в телеграм-канале ЦИФРОСКОП. Дзюба в третьем туре РПЛ со «Спартаком» (1:1) реализовал пенальти на 90+5-й минуте.

Ранее подобные эпизоды в карьере у Дзюбы были в следующих матчах:

25.11.2012. «Спартак» М – «Динамо М» – 1:5., Дзюба, 90 (1:5).

21.04.2014. «Волга» – «Ростов» – 2:1., Дзюба, 90 (2:1).

03.08.2019. «Зенит» – «Краснодар» – 1:1., Дзюба, 90 (1:1).

Дзюба выступает за «Акрон» с 2024 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в трёх матчах в РПЛ, в которых записал в свой актив два гола и одну результативную передачу.