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«За такую игру не стыдно». Соболев – о матче «Зенита» с ЦСКА в РПЛ

«За такую игру не стыдно». Соболев – о матче «Зенита» с ЦСКА в РПЛ
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев оценил игру команды в матче третьего тура чемпионата России с ЦСКА (1:1). Соболев вышел на поле на 62-й минуте и реализовал пенальти.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Алеррандро – 33'     1:1 Соболев – 76'    

«Просто мысли были в голове — помочь команде добыть очки и сделать всё, что от меня зависит. В принципе, как я уже говорил, в первом тайме нам как будто не хватало страсти, азарта, агрессии. ЦСКА был агрессивнее, больше бил. Как будто этого чуть не хватало. И вроде в последние 30 минут мы включились и были командой, которая бьется за чемпионство. За такую игру не стыдно», — приводит слова Соболева официальный сайт «Зенита».

На данный момент «Зенит» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив пять очков. ЦСКА, в свою очередь, находится на седьмом месте, также набрав пять очков.

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