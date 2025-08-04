Сон Хын Мин достиг устного соглашения с «Лос-Анджелесом» — Романо

Южнокорейский нападающий Сон Хын Мин близок к переходу в клуб MLS «Лос-Анджелес». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо, стороны достигли устной договорённости, и в ближайшее время футболист подпишет контракт.

По информации источника, 33-летний нападающий не прибыл в лагерь «Тоттенхэма» после азиатского турне и сейчас ждёт официальные бумаги от американского клуба, чтобы оформить переход.

Напомним, ранее Сон Хын Мин подтвердил уход из «Тоттенхэма», за который выступал с 2015 года. В минувшем сезоне он выиграл с лондонским клубом Лигу Европы и завершил выступления, имея в активе 173 гола за «шпор».