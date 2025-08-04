ЦСКА отказался от трансфера Абу-Фани из «Ференцвароша» — Sport5

Московский ЦСКА приостановил переговоры с «Ференцварошем» по израильскому полузащитнику Мухаммаду Абу-Фани. Об этом сообщает израильский портал Sport5.

По информации источника, венгерский клуб запросил за 27-летнего хавбека € 4 млн. ЦСКА посчитал сумму завышенной и вышел из сделки. Вместе с тем, к израильтянину проявляет интерес московский «Локомотив», но официального предложения со стороны железнодорожников пока не поступало.

Мухаммаду Абу-Фани играет за «Ференцварош» с 2023 года. В 92 матчах он забил 10 мячей и отдал 26 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 4,5 млн.