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L'Equipe сообщил, останется ли Маркиньос в «ПСЖ» после прихода Забарного

L'Equipe сообщил, останется ли Маркиньос в «ПСЖ» после прихода Забарного
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Центральный защитник «ПСЖ» Маркиньос решил остаться в клубе, сообщает L’Equipe.

По сведениям источника, 31-летний бразилец размышлял о возможном уходе из команды и получал щедрые предложения из стран Персидского залива. Также Маркиньос знает, что ему придётся столкнуться с большей конкуренцией на своей позиции, ведь «ПСЖ» подпишет центрального защитника «Борнмута» Илью Забарного.

Однако капитан парижан не смотря на указанные факторы не намерен покидать команду.

Маркиньос выступает за парижан с июля 2013-го, когда перешел из «Ромы». Бразилец — рекордсмен клуба по количеству проведённых матчей.

Месси с Энрике и игроками «ПСЖ» после матча

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