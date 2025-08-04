L'Equipe сообщил, останется ли Маркиньос в «ПСЖ» после прихода Забарного

Центральный защитник «ПСЖ» Маркиньос решил остаться в клубе, сообщает L’Equipe.

По сведениям источника, 31-летний бразилец размышлял о возможном уходе из команды и получал щедрые предложения из стран Персидского залива. Также Маркиньос знает, что ему придётся столкнуться с большей конкуренцией на своей позиции, ведь «ПСЖ» подпишет центрального защитника «Борнмута» Илью Забарного.

Однако капитан парижан не смотря на указанные факторы не намерен покидать команду.

Маркиньос выступает за парижан с июля 2013-го, когда перешел из «Ромы». Бразилец — рекордсмен клуба по количеству проведённых матчей.

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