Стало известно, куда может перейти форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес готов рассмотреть вариант с переходом в саудовский «Аль-Хиляль», сообщает авторитетное издание The Athletic.

По сведениям источника, 26-летний уругвайский форвард является приоритетным вариантом для аравийского клуба. Официального предложения пока нет, но «Аль-Хиляль» сообщил «Ливерпулю» о своём интересе и в будущем попытается подписать игрока.

В минувшем сезоне Нуньес принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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