38-летний Давид Луис подписал контракт с кипрским «Пафосом»

Бразильский защитник Давид Луис стал игроком кипрского «Пафоса». Клуб объявил о подписании контракта с бывшим футболистом «Челси», «Арсенала» и «ПСЖ», соглашение рассчитано до лета 2027 года.

«От священных полей Бразилии до самых ярких стадионов Европы — карьера Давида Луиса — это путь, полный страсти, характера и мастерства. И теперь он привносит свой непревзойдённый опыт, харизму и воинственный дух в страну мифов, чтобы написать новую главу в истории футбольного клуба «Пафос». Теперь Давид Луис привнесёт в «Пафос» свою элитную родословную, опыт и лидерские качества. Это подписание не только поднимет клуб на новый уровень, но и изменит представление о возможностях кипрского футбола», — сказано на странице официального сайта «Пафоса».

Последним клубом бразильца была «Форталеза», за которую он сыграл семь матчей в текущем сезоне чемпионата Бразилии. В ближайшее время Луис может дебютировать за «Пафос» в матче Лиги чемпионов против киевского «Динамо».

На протяжении карьеры Давид Луис выигрывал Лигу чемпионов, Лигу Европы, чемпионаты Англии и Франции, а также национальные кубки в трёх странах.