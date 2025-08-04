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Дочери Икарди хотят прекратить общение с отцом – одна из них хочет сменить фамилию

Дочери Икарди хотят прекратить общение с отцом – одна из них хочет сменить фамилию
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Дочери форварда «Галатасарая» Мауро Икарди решили прекратить общение с отцом, сообщает Laubfal.com.

Такое решение приняла сначала 9-летняя дочь аргентинца Изабелла, а затем и 10-летняя Франческа. Франческа также сообщила, что больше не хочет носить фамилию Икарди, потому что страдает из-за отношений 32-летнего аргентинца с детьми его нынешней жены, а также не может простить отца за то, что он отсутствовал на праздновании ее 10-летия.

Напомним, Мауро развёлся с матерью дочерей Вандой Нарой в марте 2025-го. С тех пор они неоднократно попадали в скандалы, а Ванда, по слухам, даже писала заявление в полицию из-за преследований со стороны бывшего супруга.

Ванда Нара замазывает фингал своему мужу Мауро Икарди

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