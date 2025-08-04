Появились новые подробности по возможному трансферу Винисиуса в Саудовскую лигу

Несмотря на предыдущие контакты между представителями саудовского футбола и вингером «Реала» Винисиусом Жуниором в конце 2024 года, когда обсуждалось возможное дорогостоящее финансовое предложение за трансфер игрока, нынешним летом никаких официальных шагов по покупке бразильца сделано не было, сообщает Cadena SER.

Как пояснил генеральный директор AKHS Sports Омар Рубен, снижение инвестиций в проекты Saudi Pro League этим летом связано с подготовкой к чемпионату мира 2026 года и тем, что многие футболисты предпочитают высокий уровень конкуренции, а не только финансовые условия.

Напомним, действующий контракт Винисиуса с «Реалом» рассчитан до лета 2027 года, а переговоры по его продлению на данный момент приостановлены, так как стороны не могут согласовать финансовые составляющие договора.

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