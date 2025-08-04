Александр Соболев после гола ЦСКА выложил мем про петушиный крик с отсылкой к Жириновскому

Форвард «Зенита» Александр Соболев после ничьей сине-бело-голубых с московским ЦСКА в 3-м туре Мир Российской Премьер-Лиги выложил мем с отсылкой к словам бывшего политика Владимира Жириновского, скончавшегося в 2022 году.

«Петушиный?????», — написал Соболев у себя в телеграм-канале, прикрепив фотографию в футболке „Зенита“ с жестом, повторяющим жест политика. „Что мне нравится, так это петушиный крик… Вот, запишите его, чтобы слышно было. Это напоминает деревню, сельский пейзаж», — сказал Владимир Жириновский в известном видео.

Вероятно, таким образом российский футболист ответил своим критикам. Напомним, матч «Зенит» — ЦСКА завершился со счётом 1:1. От поражения хозяев спас как раз Соболев, забив во втором тайме с пенальти. Это его первый гол в текущем сезоне РПЛ.

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