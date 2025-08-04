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«Спартак» близок к закрытию сделки по трансферу центрального защитника «Галатасарая»

«Спартак» близок к закрытию сделки по трансферу центрального защитника «Галатасарая»
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Московский «Спартак» близок к покупке центрального защитника «Галатасарая» Карлоса Куэсты, об этом сообщают журналисты Экрем Конур и Невзат Диндар на своих страничках в социальной сети Х.

«Колумбийский защитник близок к переходу в московский «Спартак». Ожидается завершение сделки в ближайшее время», — пишет Конур. «Всё указывает на то, что трансфер Куэсты в московский «Спартак» вот-вот завершится», — сообщает Динадар.

За период выступлений в составе турецкого клуба 26-летний Куэста принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

Юрий Сёмин — о «Локомотиве», «Спартаке» и всей РПЛ

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