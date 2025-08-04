Семак оценил игру тройки Барриос-Жерсон-Вендел в матче «Зенит» — ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал действия тройки полузащитников Вильмар Барриос — Жерсон — Вендел в последнем туре РПЛ, где петербургский клуб принимал ЦСКА (1:1).

— Сергей Богданович, сегодня сыграла тройка Барриос-Жерсон-Вендел. Насколько вы довольны из взаимодействий? Уже сказали, что Жерсон не очень готов, но понятно, на что он способен. И после замен Сантос уступил свое место в обороне Веге и сам перешел в среднюю линию. Варианты, когда Сантос играет в центре поля, насколько они вам нравятся?

— Сантос — универсальный игрок, и в зависимости от хода матча, может и по ходу матча поменять позицию. Мы его много использовали на месте в центре поля. Это игрокам, который может отдать передачу, игрок, который понимает позицию. Такая опция у нас есть. По поводу игры Жерсона и Вендела, думаю, что, конечно, есть определённые нюансы, где нужно привыкать. Невозможно за две-три недели полностью адаптировать. Тем не менее, понимание есть, в дальше мы уже будем исходить из возможностей футболистов для того, чтобы максимально интегрировать их в команду и ту модель, которую мы выбираем перед матчем, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

После трёх туров РПЛ петербургский клуб набрал пять очков и занимает шестое место в таблице.