Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Атлетик Клуб Бильбао. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак оценил игру тройки Барриос-Жерсон-Вендел в матче «Зенит» — ЦСКА

Семак оценил игру тройки Барриос-Жерсон-Вендел в матче «Зенит» — ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал действия тройки полузащитников Вильмар БарриосЖерсонВендел в последнем туре РПЛ, где петербургский клуб принимал ЦСКА (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Алеррандро – 33'     1:1 Соболев – 76'    

— Сергей Богданович, сегодня сыграла тройка Барриос-Жерсон-Вендел. Насколько вы довольны из взаимодействий? Уже сказали, что Жерсон не очень готов, но понятно, на что он способен. И после замен Сантос уступил свое место в обороне Веге и сам перешел в среднюю линию. Варианты, когда Сантос играет в центре поля, насколько они вам нравятся?
— Сантос — универсальный игрок, и в зависимости от хода матча, может и по ходу матча поменять позицию. Мы его много использовали на месте в центре поля. Это игрокам, который может отдать передачу, игрок, который понимает позицию. Такая опция у нас есть. По поводу игры Жерсона и Вендела, думаю, что, конечно, есть определённые нюансы, где нужно привыкать. Невозможно за две-три недели полностью адаптировать. Тем не менее, понимание есть, в дальше мы уже будем исходить из возможностей футболистов для того, чтобы максимально интегрировать их в команду и ту модель, которую мы выбираем перед матчем, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

После трёх туров РПЛ петербургский клуб набрал пять очков и занимает шестое место в таблице.

Материалы по теме
Сергей Семак высказался о ничьей «Зенита» с ЦСКА в 3-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android