Фабрицио Романо поделился инсайдом по трансферам Забарного и вратаря Шевалье в «ПСЖ»

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о возможных трансферах защитника «Борнмута» Ильи Забарного и голкипера «Лилля» Люка Шевалье в «Пари Сен-Жермен».

«И Люка Шевалье и Илья Забарный надеются осуществить свои переходы в „ПСЖ“ в ближайшее время. Обе сделки находятся на финальной стадии и, как ожидается, будут реализованы», — написал Романо на своей страничке в социальной сети Х.

Ранее в СМИ сообщалось, что «ПСЖ» согласовал личные условия контракта с Шевалье. Утверждалось, что парижане могут заплатить € 40 млн за его переход. Переход Забарного, по слухам, обойдётся им в сумму в районе € 70 млн.

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