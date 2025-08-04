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«Интер Майами» сделал заявление о состоянии Лионеля Месси и сроках его восстановления

«Интер Майами» сделал заявление о состоянии Лионеля Месси и сроках его восстановления
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Пресс-служба «Интер Майами» представила обновлённую информацию о состоянии здоровья своего нападающего и капитана Лионеля Месси.

«Результаты обследования подтвердили лёгкое повреждение мышц правой ноги. Решение о его выписке будет зависеть от клинического состояния и реакции на лечение», — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой американского клуба.

Напомним, Месси покинул поле на 11-й минуте вчерашнего матча Кубка лиг с «Некаксой» (2:2). В текущем сезоне на его счету 18 голов и 10 ассистов в 18 матчах МЛС. В Кубке лиг аргентинец в двух играх результативных действий не совершал.

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