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Хосеп Гвардиола разводится с женой. Попытки пары сохранить брак провалились — источник

Хосеп Гвардиола разводится с женой. Попытки пары сохранить брак провалились — источник
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола всё-таки расстаётся со своей женой Кристиной Серрой.

По информации издания La Gazzetta dello Sport, пара думала об этом ещё с декабря прошлого года, но решили дать отношениям второй шанс – однако всё оказалось тщетным.

Отношения Гвардиолы и Серры продолжались тридцать лет. Причиной развода стало то, что у пары остыли отношения. Гвардиола постоянно проживал в Манчестере, а Серра в Барселоне и Лондоне, пара проводила время вместе только на семейных праздниках и коротких отпусках.

Источник сообщает, что договор о разводе будет подписан сторонами в ближайшие недели.

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника

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