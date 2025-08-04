Хосеп Гвардиола разводится с женой. Попытки пары сохранить брак провалились — источник

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола всё-таки расстаётся со своей женой Кристиной Серрой.

По информации издания La Gazzetta dello Sport, пара думала об этом ещё с декабря прошлого года, но решили дать отношениям второй шанс – однако всё оказалось тщетным.

Отношения Гвардиолы и Серры продолжались тридцать лет. Причиной развода стало то, что у пары остыли отношения. Гвардиола постоянно проживал в Манчестере, а Серра в Барселоне и Лондоне, пара проводила время вместе только на семейных праздниках и коротких отпусках.

Источник сообщает, что договор о разводе будет подписан сторонами в ближайшие недели.

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