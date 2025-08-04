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«Мечта, которая так и не сбылась». Зидан назвал клуб, за который не удалось поиграть

«Мечта, которая так и не сбылась». Зидан назвал клуб, за который не удалось поиграть
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Легендарный французский полузащитник и тренер Зинедин Зидан признался, что за свою карьеру мечтал поиграть за «Марсель».

«Клуб «Марсель» находится в хорошем состоянии. Я не играл здесь, но это была моя мечта, которая так и не сбылась. Быть здесь, увидеть инфраструктуру… Это большой клуб. Здесь есть много интересных моментов», – приводит слова Зинедина Зидана Give me Sport.

Напомним, в бытность игроком Зидан выступал на взрослом уровне за «Реал», «Ювентус», «Бордо» и «Кан». В качестве тренера он выиграл три Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

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