«Мы вернёмся на своё место. Это очевидно». Аморим — о потенциале «МЮ» в новом сезоне

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим выразил уверенность в будущем клуба, несмотря на неудачный прошлый сезон в АПЛ.

«У меня нет сомнений, что ситуация улучшится. Существуют вещи, которые не купишь, и у этого клуба они есть: репутация, история, болельщики. Деньги у нас есть даже без Лиги чемпионов. Омар [Беррада] и ребята как раз выстраивают стратегию, чтобы их стало ещё больше. Это не проблема. Если мы создадим правильную культуру – с такой репутацией и такими финансами – мы вернёмся на своё место. Это очевидно», — сказал Аморим в интервью Sky Sports.

В сезоне-2024/2025 «МЮ» занял 15-е место, набрав 42 очка. Первый матч нового сезона команда проведёт 17 августа против «Арсенала» на «Олд Траффорд». Стартовый свисток — в 18:30 мск.