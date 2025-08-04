Игрок «Акрона» Лончар прокомментировал ничью в матче со «Спартаком»
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Полузащитник тольяттинского «Акрона» и сборной Черногории Стефан Лончар высказался по итогу матча со «Спартаком».
Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 90+2' 1:1 Дзюба – 90+5'
Удаления: нет / Хлусевич – 45+2'
«Думаю, если бы я забил первый пенальти, то мы бы выиграли. Меня спас мой партнёр Дзюба. Ему хорошо помог Беншимол, на котором был заработан второй пенальти. Хочу сказать, что в первом тайме у нас как-то недостаточно было моментов, а во втором — недостаточно прессинговали. Но считаю, что мы могли выигрывать», — сказал Лончар в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В прошлом сезоне Лончар сыграл за «Акрон» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года.
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