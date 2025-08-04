Игрок «Акрона» Лончар прокомментировал ничью в матче со «Спартаком»

Полузащитник тольяттинского «Акрона» и сборной Черногории Стефан Лончар высказался по итогу матча со «Спартаком».

«Думаю, если бы я забил первый пенальти, то мы бы выиграли. Меня спас мой партнёр Дзюба. Ему хорошо помог Беншимол, на котором был заработан второй пенальти. Хочу сказать, что в первом тайме у нас как-то недостаточно было моментов, а во втором — недостаточно прессинговали. Но считаю, что мы могли выигрывать», — сказал Лончар в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В прошлом сезоне Лончар сыграл за «Акрон» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года.