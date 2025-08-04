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Круговой: почувствовал мурашки, когда подъезжал к «Газпром Арене»

Круговой: почувствовал мурашки, когда подъезжал к «Газпром Арене»
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Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал итоги матча «Зенит» — ЦСКА (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Алеррандро – 33'     1:1 Соболев – 76'    

«Честно говоря, всегда рад возвращаться в Питер. Почувствовал мурашки, когда подъезжал к «Газпром Арене». Конечно, матч был принципиальным. Хотелось одержать победу, но, к сожалению, не получилось», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

В текущем сезоне Даниил Круговой сыграл за ЦСКА пять матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча. Напомним, 27-летний футболист присоединился к ЦСКА в 2024 году и уже провёл за клуб 31 матч, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач. Воспитанник «Зенита» ранее выступал за «Уфу», а в петербургском клубе выиграл девять трофеев, включая четыре чемпионства в РПЛ. В активе Кругового — пять матчей за сборную России.

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