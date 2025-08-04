Круговой: почувствовал мурашки, когда подъезжал к «Газпром Арене»

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал итоги матча «Зенит» — ЦСКА (1:1).

«Честно говоря, всегда рад возвращаться в Питер. Почувствовал мурашки, когда подъезжал к «Газпром Арене». Конечно, матч был принципиальным. Хотелось одержать победу, но, к сожалению, не получилось», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

В текущем сезоне Даниил Круговой сыграл за ЦСКА пять матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча. Напомним, 27-летний футболист присоединился к ЦСКА в 2024 году и уже провёл за клуб 31 матч, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач. Воспитанник «Зенита» ранее выступал за «Уфу», а в петербургском клубе выиграл девять трофеев, включая четыре чемпионства в РПЛ. В активе Кругового — пять матчей за сборную России.