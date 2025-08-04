Семак — об игре через навесы: это был не единственный способ доставки мяча в штрафную

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что, несмотря на внешнее впечатление, навесы в штрафную не были единственным способом атаки в матче РПЛ с ЦСКА (1:1).

— Сергей Богданович, сегодня у «Зенита» навесы стали не то что основным, а единственным способом доставки мяча в штрафную. Насколько вас это устроило?

— Я не соглашусь с тем, что это было единственным. Конечно, это был не единственный способ доставки мяча в штрафную. Как я уже сказал, у нас было очень много хороших входов в штрафную с фланга, но, к сожалению, последней передачи не хватало. Навесы, конечно, выпуская больших форвардов, мы понимаем, что это одна из опций того, как нужно вскрывать. Тем более армейцы играли достаточно низко, оборонялись. У нас этот вариант тоже есть. Этот вариант работал неплохо, но не только он был сегодня рабочим, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, после трёх туров РПЛ «Зенит» набрал пять очков и занимает шестое место. В следующем матче команда сыграет с «Ахматом» 9 августа в Грозном.