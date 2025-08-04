Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Атлетик Клуб Бильбао. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак — об игре через навесы: это был не единственный способ доставки мяча в штрафную

Семак — об игре через навесы: это был не единственный способ доставки мяча в штрафную
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что, несмотря на внешнее впечатление, навесы в штрафную не были единственным способом атаки в матче РПЛ с ЦСКА (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Алеррандро – 33'     1:1 Соболев – 76'    

— Сергей Богданович, сегодня у «Зенита» навесы стали не то что основным, а единственным способом доставки мяча в штрафную. Насколько вас это устроило?
— Я не соглашусь с тем, что это было единственным. Конечно, это был не единственный способ доставки мяча в штрафную. Как я уже сказал, у нас было очень много хороших входов в штрафную с фланга, но, к сожалению, последней передачи не хватало. Навесы, конечно, выпуская больших форвардов, мы понимаем, что это одна из опций того, как нужно вскрывать. Тем более армейцы играли достаточно низко, оборонялись. У нас этот вариант тоже есть. Этот вариант работал неплохо, но не только он был сегодня рабочим, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, после трёх туров РПЛ «Зенит» набрал пять очков и занимает шестое место. В следующем матче команда сыграет с «Ахматом» 9 августа в Грозном.

Материалы по теме
Сергей Семак высказался о ничьей «Зенита» с ЦСКА в 3-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android