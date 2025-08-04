Вратарь «Акрона» Гудиев: нам надо было воспользоваться удалением «Спартака» и победить

Вратарь «Акрона» Виталий Гудиев прокомментировал игру в большинстве против московского «Спартака».

— У «Спартака» многовато красных карточек.

— Да, да. Нам надо было этим воспользоваться и победить их. Но сложилось так, как сложилось. Интересная и весёлая игра для болельщиков.

— Насколько тяжело играть с командой, которая в меньшинстве? Есть ощущение, что они откуда-то ещё больше сил берут?

— «Спартак» продолжал грамотно расставляться, выходить низом, через фланги и вратаря. У них неплохо получалось. Мы будем разбирать, почему так было, чтобы в следующий раз такого не повторить. Потому что мы играем в большинстве и такого быть не должно, — сказал Гудиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После трёх игр чемпионата России «Акрон» набрал пять очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице.