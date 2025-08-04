Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Атлетик Клуб Бильбао. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Акрона» Гудиев: нам надо было воспользоваться удалением «Спартака» и победить

Вратарь «Акрона» Гудиев: нам надо было воспользоваться удалением «Спартака» и победить
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Акрона» Виталий Гудиев прокомментировал игру в большинстве против московского «Спартака».

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 90+2'     1:1 Дзюба – 90+5'    
Удаления: нет / Хлусевич – 45+2'

— У «Спартака» многовато красных карточек.
— Да, да. Нам надо было этим воспользоваться и победить их. Но сложилось так, как сложилось. Интересная и весёлая игра для болельщиков.

— Насколько тяжело играть с командой, которая в меньшинстве? Есть ощущение, что они откуда-то ещё больше сил берут?
— «Спартак» продолжал грамотно расставляться, выходить низом, через фланги и вратаря. У них неплохо получалось. Мы будем разбирать, почему так было, чтобы в следующий раз такого не повторить. Потому что мы играем в большинстве и такого быть не должно, — сказал Гудиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После трёх игр чемпионата России «Акрон» набрал пять очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице.

Материалы по теме
«Спартак» и «Акрон» сыграли вничью в 3-м туре РПЛ, обменявшись голами после 90-й минуты
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android