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Томас Франк рассказал о степени серьёзности травмы Джеймса Мэддисона

Томас Франк рассказал о степени серьёзности травмы Джеймса Мэддисона
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Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Томас Франк рассказал о степени серьёзности травмы полузащитника «шпор» Джеймса Мэддисона. Английский хавбек повредил колено в товарищеском матче с «Ньюкаслом» (1:1) в Гонконге.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
03 августа 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Окончен
1 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 Джонсон – 4'     1:1 Барнс – 38'    

«Скорее всего, у него серьёзная травма, нужно быть честными в этом вопросе. Это то же самое колено, что и при предыдущей травме (в конце прошлого сезона. — Прим. «Чемпионата»). Конечно, мы ещё не знаем всех подробностей, поэтому нам нужно это выяснить», — приводит слова Франка официальный сайт «Тоттенхэма».

Новый сезон для «шпор» начнётся матчем за Суперкубок УЕФА с «ПСЖ». Игра пройдёт 13 августа на стадионе «Блюэнерджи» в Удине, Италия.

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