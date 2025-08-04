Томас Франк рассказал о степени серьёзности травмы Джеймса Мэддисона

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Томас Франк рассказал о степени серьёзности травмы полузащитника «шпор» Джеймса Мэддисона. Английский хавбек повредил колено в товарищеском матче с «Ньюкаслом» (1:1) в Гонконге.

«Скорее всего, у него серьёзная травма, нужно быть честными в этом вопросе. Это то же самое колено, что и при предыдущей травме (в конце прошлого сезона. — Прим. «Чемпионата»). Конечно, мы ещё не знаем всех подробностей, поэтому нам нужно это выяснить», — приводит слова Франка официальный сайт «Тоттенхэма».

Новый сезон для «шпор» начнётся матчем за Суперкубок УЕФА с «ПСЖ». Игра пройдёт 13 августа на стадионе «Блюэнерджи» в Удине, Италия.