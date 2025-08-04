Вратарь «Акрона» Гудиев: у «Спартака» креативные ребята, но сейчас они несыгранные

Голкипер тольяттинского «Акрона» Виталий Гудиев высказался о московском «Спартаке» после очного матча в рамках 3-го тура Мир РПЛ. Игра завершилась вничью — 1:1.

— Удивился, что Угальде, Ливай, Жедсон и остальные футболисты соперника ничего не создали, кроме гола Солари?

— Старт чемпионата, может, из-за этого. Если взять отдельно индивидуальные качества игроков, то они велики. Много информации, много их разбирали. У нас свои теории по ним. Каждого игрока «Спартака» я смотрел. Они очень креативные ребята. Может быть, сейчас чуть-чуть они пока несыгранные. Но это нормально — третий тур, — сказал Гудиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.