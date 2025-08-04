Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 4 августа

Сегодня, 4 августа, состоятся заключительный матч 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 4 августа (время — московское):

20:00. «Рубин» (Казань) — «Сочи» (Сочи).

В сезоне-2024/2025 чемпионом страны стал «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 67 очков за 30 матчей. Второе место занял санкт-петербургский «Зенит» (66), третье — московский ЦСКА (59). Российскую Премьер-Лигу покинули подмосковные «Химки», не получив лицензию, и воронежский «Факел». Новичками лиги стали калининградская «Балтика» и «Сочи».