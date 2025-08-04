Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 на 4 августа

Сегодня, 4 августа, состоятся один заключительный матч в 3-м туре Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Первой лиги 4 августа (время московское):

20:00. «Ротор» — «Енисей».

На данный момент турнирную таблицу Первой лиги возглавляет «Урал» с девятью очками, на втором месте находится воронежский «Факел» также с девятью очками. На третьей строчке расположился «КАМАЗ», а на четвёртом месте находится «СКА-Хабаровск» — у этих коллективов по семь очков. «Ротор» с тремя очками после двух матчей идёт десятым. «Енисей» всё ещё не сумел набрать очки в нынешнем сезоне. Красноярцы находятся на последней строчке.