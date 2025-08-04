Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Атлетик Клуб Бильбао. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 на 4 августа

Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 на 4 августа
Комментарии

Сегодня, 4 августа, состоятся один заключительный матч в 3-м туре Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Первой лиги 4 августа (время московское):

20:00. «Ротор» — «Енисей».

На данный момент турнирную таблицу Первой лиги возглавляет «Урал» с девятью очками, на втором месте находится воронежский «Факел» также с девятью очками. На третьей строчке расположился «КАМАЗ», а на четвёртом месте находится «СКА-Хабаровск» — у этих коллективов по семь очков. «Ротор» с тремя очками после двух матчей идёт десятым. «Енисей» всё ещё не сумел набрать очки в нынешнем сезоне. Красноярцы находятся на последней строчке.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Тренер «Торпедо» Кононов: мы очень злы на то, что в трёх играх не набираем очки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android