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Круговой: не вижу у ЦСКА проблем с обоймой — сыграли четыре матча, сил хватило

Круговой: не вижу у ЦСКА проблем с обоймой — сыграли четыре матча, сил хватило
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Крайний защитник московского ЦСКА Данил Круговой высказался об обойме футболистов армейцев на нынешний сезон.

«Не вижу никаких проблем с обоймой. Считаю, что у нас хорошая команда — ребята показывают хороший футбол, и мы неплохо идём сейчас. Понятно, что хотелось бы иметь больше игроков в составе, но имеем что имеем. Сыграли четыре матча, и сил ведь хватило. Всё нормально», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После трёх сыгранных матчей армейцы находятся на седьмой строчке. В активе красно-синих пять очков. В 4-м туре ЦСКА примет на своём поле казанский «Рубин» 9 августа.

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