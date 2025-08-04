Круговой: не вижу у ЦСКА проблем с обоймой — сыграли четыре матча, сил хватило

Крайний защитник московского ЦСКА Данил Круговой высказался об обойме футболистов армейцев на нынешний сезон.

«Не вижу никаких проблем с обоймой. Считаю, что у нас хорошая команда — ребята показывают хороший футбол, и мы неплохо идём сейчас. Понятно, что хотелось бы иметь больше игроков в составе, но имеем что имеем. Сыграли четыре матча, и сил ведь хватило. Всё нормально», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После трёх сыгранных матчей армейцы находятся на седьмой строчке. В активе красно-синих пять очков. В 4-м туре ЦСКА примет на своём поле казанский «Рубин» 9 августа.