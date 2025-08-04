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Игрок «Спартака» Дмитриев оценил результаты команды на старте сезона

Игрок «Спартака» Дмитриев оценил результаты команды на старте сезона
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Крайний нападающий московского «Спартака» Игорь Дмитриев высказался о пропущенном голе на 90+5-й минуте матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (1:1), а также оценил результаты команды на старте нынешнего сезона. Отметим, что тольяттинцы пропустили мяч от «Спартака» на 90+2-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 90+2'     1:1 Дзюба – 90+5'    
Удаления: нет / Хлусевич – 45+2'

— Что произошло после того, как забили гол?
— Видел момент не так хорошо. Вроде начали неплохо второй тайм, были моменты, подходы, забили. Так быстро получить пенальти очень обидно. Не знаю, можно ли назвать это потерей концентрации. Видел момент плохо. Так и не понял, что там было.

— Как оценишь старт сезона для «Спартака»?
— Конечно, плохо. Чтобы исправить, нужно побеждать в следующих матчах, — приводит слова Дмитриева «Матч ТВ».

Напомним, в 1-м туре команда Деяна Станковича обыграла махачкалинское «Динамо» (1:0), а во 2-м туре разгромно проиграла «Балтике» (0:3). В следующем туре РПЛ «Спартак» встретится с «Локомотивом». Матч состоится 9 августа.

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