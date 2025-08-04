Игрок «Сочи» Макарчук ответил, с чем связаны неудачные результаты команды на старте сезона

Защитник «Сочи» Артём Макарчук ответил, с чем связаны неудачные результаты команды на старте нынешнего сезона. В первых двух турах Мир Российской Премьер-Лиги сочинцы потерпели два поражения — от «Локомотива» (0:3) и «Акрона» (0:4). В рамках Фонбет Кубка России команда Роберта Морено провела матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ проиграв московскому «Динамо» (2:3).

— С чем связываете слабые результаты «Сочи» на старте сезона?

— Сказать сложно. Если брать первую игру с «Локомотивом», то в целом мы неплохо играли. Большую часть времени был ничейный матч, но в последние семь минут мы подвели сами себя. Потеряли концентрацию. А в РПЛ если ты теряешь концентрацию, то вот и всё — вот тебе сразу забивают гол. Так и возникли три гола за семь минут, — приводят слова Макарчука «Известия».

В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» сыграет с казанским «Рубином». Игра пройдёт сегодня, 4 августа, на стадионе «Ак Барс Арена». Начало игры — в 20:00 мск.