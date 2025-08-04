Главный тренер «Акрона»: деньги в футбол не играют, но нужно уважать соперника

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев высказался о сумме трансфера, заплаченного «Спартаком» за португальского полузащитника Жедсона Фернандеша. Ранее стамбульский «Бешикташ» отчитался, что «Спартак» заплатил € 20 млн, а ещё € 7 млн прописаны в соглашении между клубами в качестве возможных бонусов.

— Общественность обсуждает, что все футболисты «Акрона» стоят меньше, чем Жедсон.

— Деньги в футбол не играют — это мы понимаем уже. Здесь нужно уважать возможности клуба, который перед собой ставит цель и задачу — выиграть чемпионат. Наверное, это закономерно. Что касается нас, то мы не должны залезать в карман другим соперникам. В этом нет смысла. Нам надо готовить себя к любому сопернику, не понимая, сколько и какой футболист у них стоит. Я об этом никогда не думал, не думаю и думать не буду», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Красно-белые объявили о переходе Фернандеша из «Бешикташа» в четверг, 31 июля. Контракт с 26-летним футболистом заключён до 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость португальского игрока составляет € 18 млн.