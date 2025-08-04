Дмитрий Гунько прокомментировал победу тульского «Арсенала» над «Черноморцем»

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Гунько прокомментировал победу в матче 3-го тура Лиги Pari с новороссийским «Черноморцем» (2:1).

«Мы начали матч с подарка «Черноморцу», пропустили мяч при неправильном перестроении. Понимали, как будут развивать атаки новороссийцы, но допустили ошибку. Вторая половина первого тайма стала переломной, мы создали очень много голевых моментов, но мяч не шёл в ворота. Надо было потерпеть, мы правильно расставились, правильно перемещали мяч, были удары, были моменты. Дотерпели, во втором тайме быстро забили первый мяч, потом второй. Считаю, счёт закономерный. Спасибо болельщикам, которые приехали нас поддержать. И спасибо футболистам, которые смогли переломить неприятное начало матча», — приводит слова Гунько пресс-служба клуба в телеграм-канале.

После этой игры «Черноморец» (1) располагается на 13-м месте в турнирной таблице Первой лиги, «Арсенал» (5) находится на седьмой строчке.