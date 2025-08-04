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Томас Франк признался, что его удивило решение «Баварии» отпустить в «Тоттенхэм» Пальинью

Томас Франк признался, что его удивило решение «Баварии» отпустить в «Тоттенхэм» Пальинью
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Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Томас Франк рассказал, что его удивило решение мюнхенской «Баварии» отпустить полузащитника Жоау Пальинью. Португалец присоединился к «шпорам» на правах аренды.

«Конечно, меня это удивило. «Бавария» два года боролась за то, чтобы его заполучить! На самом деле причина, по которой они решили его отпустить, меня не волнует. Главное, что мы смогли его заполучить. Жоау — топ-игрок. Он два года играл за «Фулхэм», за это время Пальинья впечатлил абсолютно всех», — приводит слова Франка Football.London.

Контракт Жоау с «Баварией» действует до 2028 года. Он перешёл в мюнхенский клуб прошлым летом из «Фулхэма» за € 51 млн, но так и не смог закрепиться в основном составе, проведя лишь 25 официальных матчей.

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