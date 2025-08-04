Ледяхов: Станкович своими действиями на бровке создаёт нервную обстановку в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о главном тренере красно-белых Деяне Станковиче. В матче 3-го тура Мир РПЛ «Спартак» сыграл вничью с тольяттинским «Акроном» (1:1).

«У «Спартака» нет результата, поэтому футболисты и тренерский штаб команды нервничают, отсюда — красные карточки. Команда находится в сложном психологическом состоянии. Естественно, многое передаётся от Станковича. Мне кажется, что он не понимает, в чём дело. Своими действиями на бровке и жестикуляциями он создаёт лишнюю нервную обстановку», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.