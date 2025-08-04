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Александр Тарханов: по игре ЦСКА понравился больше «Зенита»

Александр Тарханов: по игре ЦСКА понравился больше «Зенита»
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Известный отечественный тренер Александр Тарханов прокомментировал исход матча 3-го тура Мир РПЛ «Зенит» — ЦСКА (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Алеррандро – 33'     1:1 Соболев – 76'    

«Кроме пенальти, у «Зенита» были моменты в матче с ЦСКА, но команда их не реализовала. В первом тайме футболисты друг к другу присматривались, поэтому получилось не очень интересно. Уже второй тайм был более интересным, команда создала хорошие атаки. Чего стоит один момент Соболева, когда он развернулся и попал в штангу? Это стопроцентный момент, он был обязан забивать. Единственное, что в «Зените» мне не нравится, это то, что мало индивидуальных обыгрышей у футболистов. А в остальных моментах справился Акинфеев. Игорь — просто гигант! Спокойно управлял игрой команды в плане обороны. Честно говоря, по игре ЦСКА мне понравился больше «Зенита», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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