Александр Тарханов: по игре ЦСКА понравился больше «Зенита»

Известный отечественный тренер Александр Тарханов прокомментировал исход матча 3-го тура Мир РПЛ «Зенит» — ЦСКА (1:1).

«Кроме пенальти, у «Зенита» были моменты в матче с ЦСКА, но команда их не реализовала. В первом тайме футболисты друг к другу присматривались, поэтому получилось не очень интересно. Уже второй тайм был более интересным, команда создала хорошие атаки. Чего стоит один момент Соболева, когда он развернулся и попал в штангу? Это стопроцентный момент, он был обязан забивать. Единственное, что в «Зените» мне не нравится, это то, что мало индивидуальных обыгрышей у футболистов. А в остальных моментах справился Акинфеев. Игорь — просто гигант! Спокойно управлял игрой команды в плане обороны. Честно говоря, по игре ЦСКА мне понравился больше «Зенита», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.